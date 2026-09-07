Manuscrits des abbayes ardennaises, Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Manuscrits des abbayes ardennaises Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Voyelles Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les documents les plus précieux conservés à la médiathèque Voyelles sont certainement les manuscrits issus des établissements monastiques ardennais, saisis au moment de la Révolution. Ils ont constitué le fonds initial de la bibliothèque de l’École centrale des Ardennes, puis de la bibliothèque de Charleville, fondée en 1803 dans les bâtiments de l’ancien couvent des Sépulcrines. Datés du XIe au XVe siècle, et pour certains richement enluminés, ces manuscrits viennent principalement de l’abbaye cistercienne de Signy, de l’abbaye prémontrée de Belval-Bois-des-Dames et de la chartreuse du Mont-Dieu.

La présentation de manuscrits sortis des réserves sera aussi l’occasion de montrer les images haute définition réalisées cette année par une photographe missionnée par l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) et de s’intéresser aux reliures médiévales.

Médiathèque Voyelles 2 place Jacques Félix 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0683414652 http://mediatheques-ardenne-metropole.fr Médiathèque Voyelles, Le nom de la médiathèque fait référence au poème « Voyelles » écrit par Arthur Rimbaud. Construit sur trois niveaux, le bâtiment d’une surface totale de 4000 m² offre des collections encyclopédiques et pluralistes pour tous les publics et sur tous les supports, des collections patrimoniales, ainsi qu’un espace numérique (labo numérique et ludothèque complétée d’une offre de jeux vidéo). La médiathèque possède également une salle consacrée aux expositions temporaires et un auditorium d’une capacité de 140 places, permettant une programmation d’animations variées (expositions, conférences, lectures publiques…).

Les documents les plus précieux conservés à la médiathèque Voyelles sont certainement les manuscrits issus des établissements monastiques ardennais, saisis au moment de la Révolution. Ils ont le de …

©ardenne-metropole