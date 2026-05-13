MAPPING MONUMENTAL, Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

MAPPING MONUMENTAL Samedi 23 mai, 21h30 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, conçue par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix. Encadrée par Ricardo Garcia, artiste enseignant , cette réalisation illuminera, révélera et transformera la façade du Pavillon de Vendôme à la nuit tombée.

Également proposé un Parcours artistique de l’école supérieur d’art à la villa Lily Pastré à partir de 20h30.

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33442918875 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Pavillon-de-Vendome Les collections sont constituées de nombreux portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et de mobilier provençal. Depuis 1990, le pavillon de Vendôme présente de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, conçue par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix. Encadrée par , et à…

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