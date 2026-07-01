Informations pratiques

Laurière

Maquillage au Lac du Pont à l’âge

Laurière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

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Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretaire@alpa.fr

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English : Maquillage au Lac du Pont à l’âge

L’événement Maquillage au Lac du Pont à l’âge Laurière a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Monts du Limousin