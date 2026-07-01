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Maquillage au Lac du Pont à l’âge Laurière

dimanche 26 juillet 2026 · Laurière

Maquillage au Lac du Pont à l’âge Laurière

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
87370 Laurière
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Laurière

Maquillage au Lac du Pont à l’âge

Laurière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

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Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   secretaire@alpa.fr

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English : Maquillage au Lac du Pont à l’âge

L’événement Maquillage au Lac du Pont à l’âge Laurière a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Monts du Limousin

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