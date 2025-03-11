Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Maquillage d’halloween

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !

Pas de réservation

2 € en espèces

Salle polyvalente

Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !

Pas de réservation

2 € en espèces

Salle polyvalente .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Young and old, get out your masquerade costume and come and have your make-up done by a professional make-up artist!

No reservation

2 ? in cash

Salle polyvalente

L’événement Maquillage d’halloween Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-03-11 par OT DE FORT MAHON