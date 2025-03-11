Maquillage d’halloween Fort-Mahon-Plage
samedi 31 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Maquillage d’halloween
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !
Pas de réservation
2 € en espèces
Salle polyvalente
Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !
Pas de réservation
2 € en espèces
Salle polyvalente .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Young and old, get out your masquerade costume and come and have your make-up done by a professional make-up artist!
No reservation
2 ? in cash
Salle polyvalente
L’événement Maquillage d’halloween Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-03-11 par OT DE FORT MAHON
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