UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fort-Mahon-Plage

Maquillage d’halloween Fort-Mahon-Plage

samedi 31 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
rue des écoles
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif

Fort-Mahon-Plage

Maquillage d’halloween

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !

Pas de réservation
2 € en espèces
Salle polyvalente
Petits et grands, sortez vos déguisements et venez vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle !

Pas de réservation
2 € en espèces
Salle polyvalente   .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young and old, get out your masquerade costume and come and have your make-up done by a professional make-up artist!

No reservation
2 ? in cash
Salle polyvalente

L’événement Maquillage d’halloween Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-03-11 par OT DE FORT MAHON

À voir aussi à Fort-Mahon-Plage (Somme)