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Marathon de Bordeaux, Place de la bourse, Bordeaux

Marathon de Bordeaux, Place de la bourse, Bordeaux

Marathon de Bordeaux, Place de la bourse, Bordeaux dimanche 8 novembre 2026.

Lieu : Place de la bourse

Adresse : place de la bourse

Ville : 33082 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 8 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Tarif : Tarifs : Voir sur le dite de l'événement

Marathon de Bordeaux Dimanche 8 novembre, 08h00 Place de la bourse Gironde

Tarifs : Voir sur le dite de l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T08:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T08:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:00:00+01:00

Dimanche 8 novembre 2026, plus de 27000 coureurs vont s’élancer dans la ville de Bordeaux;
Au programme 3 formats de course :
– 10km
– Semi-marathon
– Marathon (nouveauté 2026)
Les parcours du 10km et semi-marathon sont identiques à 2025.
Le parcours du marathon sera dévoilé après le mesurage officiel (réalisé durant l’été 2026) .
Les 3 parcours seront labélisés FFA (Fédération Française d’athlétisme) et qualificatif pour les championnats de France.
L’ouverture des inscriptions est prévue en mai 2026.
Les horaires de départ sont prévisionnels : 8h marathon, 10h Semi-Marathon et 13h pour le 10km.

Place de la bourse place de la bourse Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une date, 3 courses : 10km, Semi-Marathon et Marathon marathon bordeaux running 10km semi-marathon

@CorentinBaudry

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