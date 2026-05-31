Marathon de Bordeaux, Place de la bourse, Bordeaux

Marathon de Bordeaux Dimanche 8 novembre, 08h00 Place de la bourse Gironde

Tarifs : Voir sur le dite de l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T08:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T08:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:00:00+01:00

Dimanche 8 novembre 2026, plus de 27000 coureurs vont s’élancer dans la ville de Bordeaux;

Au programme 3 formats de course :

– 10km

– Semi-marathon

– Marathon (nouveauté 2026)

Les parcours du 10km et semi-marathon sont identiques à 2025.

Le parcours du marathon sera dévoilé après le mesurage officiel (réalisé durant l’été 2026) .

Les 3 parcours seront labélisés FFA (Fédération Française d’athlétisme) et qualificatif pour les championnats de France.

L’ouverture des inscriptions est prévue en mai 2026.

Les horaires de départ sont prévisionnels : 8h marathon, 10h Semi-Marathon et 13h pour le 10km.

Place de la bourse place de la bourse Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une date, 3 courses : 10km, Semi-Marathon et Marathon marathon bordeaux running 10km semi-marathon

@CorentinBaudry