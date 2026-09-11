Marathon de tarot La Vôge-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Marathon de tarot
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 23:50:00
Date(s) :
2026-10-03
Taroteurs de France, de Navarre … et surtout des Vosges démarrez la saison des parties acharnées de la plus belle des manières !
Un samedi fou, des gardes, sans ou contre le chien, des chelems (?), pas de place pour la chance sur la longueur du Marathon, avec le changement de table, d’adversaires et de jeu toutes les 8 donnes jouées … Bref, les meilleurs gagneront !
Un lot pour tous les participants. Pas d’obligation de participer aux deux sessions (après-midi et soirée pour ceux qui aiment faire la sieste ou se coucher tôt) mais les plus beaux lots seront réservés aux joueurs cumulant les points des deux séries.
Accueil chaleureux du Club Tarot de la M.J.C et belle ambiance garantis dans notre grande salle.
Pensez à réserver votre participation afin d’anticiper le nombre de tables et l’organisation. Le temps sera ainsi pleinement consacré au jeu.
Enregistrement à partir de 13h, début du tournoi à 14h
2 Séries de 3*8 donnes jouées
Buvette et petite restauration sur placeTout public
12 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est mjc.lvlb@gmail.com
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English :
Taroteurs from France, Navarre … and above all the Vosges, start the season of fierce games in the best possible way!
A crazy Saturday, guards, without or against the dog, chelems (?), no room for luck over the length of the Marathon, with a change of table, opponents and game every 8 deals played … In short, the best will win!
A prize for all participants. There’s no obligation to take part in both sessions (afternoon and evening for those who like to nap or go to bed early), but the best prizes will be reserved for players who accumulate points in both series.
A warm welcome from the M.J.C. Tarot Club and a great atmosphere guaranteed in our large hall.
Don’t forget to reserve your place so you can plan ahead for the number of tables and organization. That way, you can devote all your time to the game.
Registration from 1 p.m., tournament starts at 2 p.m
2 rounds of 3*8 deals played
Refreshments and snacks on site
L’événement Marathon de tarot La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par OT EPINAL ET SA REGION
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