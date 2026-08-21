Marathon du Court : 20 ans ! Belle journée pour chérir, L’hybride, Lille

Informations pratiques

Marathon du Court : 20 ans ! Belle journée pour chérir Vendredi 11 septembre, 20h30 L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

À l’occasion de sa 20ᵉ édition, le Marathon du Court – 48h pour vivre et les Rencontres Audiovisuelles vous invitent à une soirée anniversaire exceptionnelle !

Depuis sa création en 2007, cet événement rassemble des passionné·e·s de cinéma autour d’un même défi : imaginer, écrire, tourner et monter un court métrage en seulement 48h, à partir d’un thème dévoilé au dernier moment.

20 éditions de créativité, de rencontres, de projets audacieux et de nuits blanches méritaient bien une célébration ! Cette rétrospective sera l’occasion de revenir sur l’histoire de ce challenge créatif, de (re)découvrir des films qui ont marqué les différentes éditions et d’échanger avec les participant·e·s d’hier et d’aujourd’hui.

Que vous soyez fidèle au « 48h » depuis ses débuts, ancien·ne participant·e, ou simplement curieux·se de découvrir son univers, rejoignez-nous pour partager ce moment festif et rendre hommage à 20 ans de passion pour le court métrage !

>> Vous avez participé à l’une des éditions du Marathon du Court ?

Aidez-nous à retracer ces 20 années de créativité en partageant vos souvenirs, vos témoignages et les films que vous avez réalisés dans le cadre du Marathon.

> Téléchargez l’appel à témoignages et à films

Dès 12 ans.

Durée de la projection : 1h15 env. Pause à mi-parcours.

En présence des équipes des films.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Événement

> Billetterie

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/751-MARATHON-DU-COURT-20-ANS-BELLE-JOURNEE-POUR-CHERIR »}] [{« link »: « https://lhybride.org/wp-content/uploads/2026/07/Marathon_20_ans_Appel_a_films.pdf »}, {« link »: « https://lhybride.org/marathon-du-court-20-ans-belle-journee-pour-cherir/ »}, {« link »: « https://fb.me/e/6dl0HRMid »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/751-MARATHON-DU-COURT-20-ANS-BELLE-JOURNEE-POUR-CHERIR »}] Lieu culturel atypique et unique en son genre porté par l’association Rencontres Audiovisuelles, L’hybride se consacre depuis 2007 au court métrage et aux nouvelles images.

En 2026, le lieu se transforme et devient la première salle de video mapping immersif des Hauts-de-France en intégrant ce nouveau volet dans sa programmation, tout en continuant à proposer des séances de courts métrages tout au long de l’année.

Un espace de diffusion et d’expérimentation où cinéma et arts numériques se rencontrent et se réinventent !

À l’occasion de sa 20ᵉ édition, le Marathon du Court – 48h pour vivre et les Rencontres Audiovisuelles vous invitent à une soirée anniversaire exceptionnelle !