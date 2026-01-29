Marathon Touraine Loire Valley Tours

Marathon Touraine Loire Valley

Relève le défi du Marathon de Tours en solo ou en duo sur un parcours 100% urbain et pars à la découverte des richesses du patrimoine de Tours et de la nature en cœur de ville sur les bords de Loire et du Cher. Et pour te booster jusqu’à la ligne d’arrivée ? Un public en folie, des bénévoles surmotivés et des groupes de musique prêts à faire vibrer la course ! .

Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 31 70 11 contact@runningloirevalley.com

Take up the challenge of the Tours Marathon solo or in pairs on a 100% urban course and discover the rich heritage of Tours and the natural beauty of the city along the banks of the Loire and Cher rivers. And to get you through to the finish line?

