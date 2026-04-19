« Marc Bloch, au nom de la France » de Hugues Nancy Mémorial de la Shoah Paris
« Marc Bloch, au nom de la France » de Hugues Nancy Mémorial de la Shoah Paris dimanche 7 juin 2026.
EN AVANT-PREMIÈRE
France, documentaire, 97 min, Nova Production, avec le soutien de France Télévisions, 2026.
Le 23 juin, l’historien Marc Bloch, né à Lyon en 1886, fera son entrée au Panthéon, monument funéraire qui, depuis la Révolution française, abrite et honore la mémoire des grands personnages de l’histoire. Ce film retrace la vie d’un homme qui chérissait la République, une vie de combats marquée par sa participation active aux deux guerres mondiales, un parcours intellectuel étincelant qui révolutionna la discipline historique. Pourchassé par Vichy et l’occupant en tant que Juif, Marc Bloch s’engage dans la Résistance aux côtés des « Francs‑tireurs ». Arrêté et torturé par la Gestapo lyonnaise de Klaus Barbie, il est assassiné le 16 juin 1944.
En présence du réalisateur et de Nicolas Offenstadt, conseiller historique du film.
Animée par Amaury Chardeau, auteur et réalisateur.
Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah
Dans le cadre de l’entrée au panthéon de Marc Bloch
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/marc-bloch-au-nom-de-la-france-de-hugues-nancy +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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