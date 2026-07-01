Marc Gratas & Isthme, Château de La Gobinière, Orvault

Informations pratiques

Marc Gratas & Isthme 19 février – 24 mars 2027 Château de La Gobinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T08:30:00+01:00 – 2027-02-19T12:30:00+01:00

Fin : 2027-03-24T13:30:00+01:00 – 2027-03-24T17:30:00+01:00

Connu pour ses peintures abstraites au tracé très épuré, Marc Gratas l’est aussi pour sa poésie dont le style contenu et exigeant a été salué par Amélie Nothomb. Dans cette exposition, l’artiste associe textes et peintures, invitant le visiteur à une expérience méditative et émotionnelle.

De la navigation en haute mer et de ses marches solitaires, Isabelle Thomas-Isthme retient des fragments de paysages transposés sur la toile — non pour les représenter, mais pour en restituer la sensation. Ancrée dans une abstraction lyrique, son œuvre intuitive et construite inspire une poésie libre, qui fait aussi l’éloge de la beauté de la nature.

À découvrir.

Rencontre avec les artistes dimanche 21 février à 15h.

Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 33 33 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}]

Connu pour ses peintures abstraites au tracé très épuré, Marc Gratas l’est aussi pour sa poésie dont le style contenu et exigeant a été salué par Amélie Nothomb. Exposition de peintures et de poésie

Marc Gratas