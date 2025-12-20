Marché à Pierre-Buffière

Rue de Chantemiaule Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17

Marché fruits et légumes, poissons, viandes, fromages. Tous les vendredi matin, rue Chantemiaule. .

Rue de Chantemiaule Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 60 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché à Pierre-Buffière

L’événement Marché à Pierre-Buffière Pierre-Buffière a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne