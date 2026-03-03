Séance de cinéma Baise-en-ville

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film Baise-en-ville dans le cadre du Printemps de l’humour, à la salle festive de Chabanas. .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

