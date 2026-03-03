Séance de cinéma Baise-en-ville Pierre-Buffière
Séance de cinéma Baise-en-ville Pierre-Buffière mardi 21 avril 2026.
Séance de cinéma Baise-en-ville
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film Baise-en-ville dans le cadre du Printemps de l’humour, à la salle festive de Chabanas. .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de cinéma Baise-en-ville
L’événement Séance de cinéma Baise-en-ville Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Briance Sud Haute-Vienne