Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 5 juillet 2026.
Marche active Dimanche 5 juillet, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 7,9 km – Dénivelé : 85 m
Responsable : Jean Luc 06 98 48 02 23
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2604896-servon–r-04-x-8-km-x–servonx-santenyx-servon/ »}]
Servon, Santeny, Servon
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