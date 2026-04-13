Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 5 juillet, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 7,9 km – Dénivelé : 85 m

Responsable : Jean Luc 06 98 48 02 23

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2604896-servon–r-04-x-8-km-x–servonx-santenyx-servon/ »}]

Servon, Santeny, Servon