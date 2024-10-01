Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !

Un événement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais.

Rendez-vous à la base nautique de Fort-Mahon-Plage !

Adhérents ou novices, venez participer pour la bonne cause !

Des baptêmes à 15 € seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein.

(Prêt de matériel combinaisons en néoprène, chaussons, gants)

Réservation sur www.eveils.info

Mettez bien sûr une touche de rose !

T-shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer.

Soyons tous solidaires.

Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !

Un événement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais.

Rendez-vous à la base nautique de Fort-Mahon-Plage !

Adhérents ou novices, venez participer pour la bonne cause !

Des baptêmes à 15 € seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein.

(Prêt de matériel combinaisons en néoprène, chaussons, gants)

Réservation sur www.eveils.info

Mettez bien sûr une touche de rose !

T-shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer.

Soyons tous solidaires. .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France

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English :

Everyone in pink and in the water to take up the challenge of the biggest PINK caterpillar!

The Longe-Côte Fort Mahonnais is preparing a solidarity event.

See you at the Fort-Mahon-Plage nautical base!

Whether you’re a member or a novice, come and take part for a good cause!

Baptisms at 15? will be offered for the occasion, with proceeds going to the Ligue contre le cancer du sein.

(Equipment on loan: neoprene wetsuits, booties, gloves)

Reservations at www.eveils.info

Add a touch of pink, of course!

T-shirts, hats and scarves that don?t fear seawater.

Let’s all stand together.

L’événement Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-10-01 par OT DE FORT MAHON