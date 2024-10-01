Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage
dimanche 18 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !
Un événement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais.
Rendez-vous à la base nautique de Fort-Mahon-Plage !
Adhérents ou novices, venez participer pour la bonne cause !
Des baptêmes à 15 € seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein.
(Prêt de matériel combinaisons en néoprène, chaussons, gants)
Réservation sur www.eveils.info
Mettez bien sûr une touche de rose !
T-shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer.
Soyons tous solidaires.
Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !
Un événement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais.
Rendez-vous à la base nautique de Fort-Mahon-Plage !
Adhérents ou novices, venez participer pour la bonne cause !
Des baptêmes à 15 € seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein.
(Prêt de matériel combinaisons en néoprène, chaussons, gants)
Réservation sur www.eveils.info
Mettez bien sûr une touche de rose !
T-shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer.
Soyons tous solidaires. .
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France
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English :
Everyone in pink and in the water to take up the challenge of the biggest PINK caterpillar!
The Longe-Côte Fort Mahonnais is preparing a solidarity event.
See you at the Fort-Mahon-Plage nautical base!
Whether you’re a member or a novice, come and take part for a good cause!
Baptisms at 15? will be offered for the occasion, with proceeds going to the Ligue contre le cancer du sein.
(Equipment on loan: neoprene wetsuits, booties, gloves)
Reservations at www.eveils.info
Add a touch of pink, of course!
T-shirts, hats and scarves that don?t fear seawater.
Let’s all stand together.
L’événement Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-10-01 par OT DE FORT MAHON
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