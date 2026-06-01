Marché artisanal et gourmand Château de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle vendredi 26 juin 2026.

Pont-de-Veyle

Marché artisanal et gourmand

Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Marché artisanal et gourmand avec des producteurs locaux pour le lancement de la saison touristique et de la boutique de la Veyle.

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Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Craft and gourmet market with local producers to launch the tourist season and the Veyle boutique.

L’événement Marché artisanal et gourmand Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle