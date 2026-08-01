MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Banyuls-sur-Mer
samedi 1 août 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-08-22
Marché artisanal nocturne avec des créateurs locaux organisé par Le Monde des créateurs.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
An evening artisanal market featuring local creators, organized by Le Monde des créateurs.
L’événement MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE BANYULS SUR MER
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