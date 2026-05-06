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Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage

Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Sur les Boulevards

Ville : 17340 Châtelaillon-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Châtelaillon-Plage

Marché Artisanal Nocturne

Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-05

En soirée, le marché artisanal nocturne s’anime avec des créations originales et des savoir-faire uniques. Flânez entre les étals et profitez de cette ambiance.
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Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97  contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

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English : Nocturnal craft market

In the evening, the night-time craft market comes alive with original creations and unique skills. Stroll between the stalls and enjoy the atmosphere.

L’événement Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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