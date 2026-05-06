Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage
Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage dimanche 5 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Marché Artisanal Nocturne
Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
En soirée, le marché artisanal nocturne s’anime avec des créations originales et des savoir-faire uniques. Flânez entre les étals et profitez de cette ambiance.
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Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Nocturnal craft market
In the evening, the night-time craft market comes alive with original creations and unique skills. Stroll between the stalls and enjoy the atmosphere.
L’événement Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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