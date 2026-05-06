Châtelaillon-Plage

Marché Artisanal Nocturne

Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

En soirée, le marché artisanal nocturne s’anime avec des créations originales et des savoir-faire uniques. Flânez entre les étals et profitez de cette ambiance.

.

Sur les Boulevards Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturnal craft market

In the evening, the night-time craft market comes alive with original creations and unique skills. Stroll between the stalls and enjoy the atmosphere.

L’événement Marché Artisanal Nocturne Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage