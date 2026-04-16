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Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy

Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Neuvy

Marché artisanal Thème pâtisserie

Salle polyvalente Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Expo vente sur le thème de la patisserie proposée par l’association Atelier des petits points .
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Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 81 38 65 

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English :

Patisserie-themed sales exhibition organized by the Atelier des petits points association.

L’événement Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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