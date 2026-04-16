Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy
Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy dimanche 3 mai 2026.
Neuvy
Marché artisanal Thème pâtisserie
Salle polyvalente Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Expo vente sur le thème de la patisserie proposée par l’association Atelier des petits points .
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Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 81 38 65
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English :
Patisserie-themed sales exhibition organized by the Atelier des petits points association.
L’événement Marché artisanal Thème pâtisserie Neuvy a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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