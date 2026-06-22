Marché au village Saint-Sorlin-en-Valloire
Marché au village Saint-Sorlin-en-Valloire vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Sorlin-en-Valloire
Marché au village
Parc des portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Marché en soirée d’artisans et producteurs locaux, musique, démonstrations des associations de BMX et de danse.
.
Parc des portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening market with local craftsmen and producers, music, demonstrations by BMX and dance associations.
L’événement Marché au village Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme)
- Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire 21 août 2026
- Brocante Face au collège Saint-Sorlin-en-Valloire 4 octobre 2026
- Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire 11 décembre 2026