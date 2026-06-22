Saint-Sorlin-en-Valloire

Marché au village

Parc des portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Marché en soirée d’artisans et producteurs locaux, musique, démonstrations des associations de BMX et de danse.

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Parc des portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr

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English :

Evening market with local craftsmen and producers, music, demonstrations by BMX and dance associations.

L’événement Marché au village Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche