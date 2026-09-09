Informations pratiques

Bâgé-le-Châtel

Marché aux puces

Au bourg Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 05:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Déballage dans les rues au centre du village.

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Au bourg Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 53 98 80 daniel.clere@yahoo.fr

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English : Brocante

Unpacking in the streets of the village center.

L’événement Marché aux puces Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux