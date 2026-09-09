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AGENDA · Bâgé-le-Châtel

Marché aux puces Bâgé-le-Châtel

dimanche 27 septembre 2026 · Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
Au bourg
Ville
01380 Bâgé-le-Châtel
Département
Ain
Tarif

Bâgé-le-Châtel

Marché aux puces

Au bourg Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 05:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Déballage dans les rues au centre du village.
  .

Au bourg Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 53 98 80  daniel.clere@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

Unpacking in the streets of the village center.

L’événement Marché aux puces Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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