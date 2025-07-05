Marché aux Puces Saint-Affrique

Marché aux Puces Saint-Affrique samedi 5 juillet 2025.

Marché aux Puces

boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2025-07-05 2026-07-04

De plus en plus de vendeurs au marché aux puces qui se tient tous les samedis durant les mois de juillet et d’août.

Le jardin public s’avère trop exigu pour accueillir les nombreux étalages qui débordent sur une partie de la place Foch. On y trouve un choix hétéroclite d’objets anciens, livres,vêtements démodés et soldés à bas prix mais surtout de nombreux jouets, jeux et tout ce que les enfants, qui sont en majorité, se procurent dans les greniers. Une manifestation qui attire de plus en plus de fouineurs à la recherche d’un objet convoité .

boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 76 75 20 20

English : Flea market

More and more vendors at the flea market held every Saturday in July and August.

German :

Immer mehr Verkäufer auf dem Flohmarkt, der in den Monaten Juli und August jeden Samstag stattfindet.

Italiano :

Sempre più venditori al mercato delle pulci che si tiene ogni sabato di luglio e agosto.

Espanol :

Cada vez más vendedores en el mercadillo que se celebra todos los sábados de julio y agosto.

