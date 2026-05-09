Informations pratiques

Colmar

Marché aux sapins

Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-11-27

Arbres et décorations de Noël vous y attendent !

Le marché des sapins vous permet de trouver une grande variété d’arbres de Noël. 0 .

Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr

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English :

Christmas trees and decorations are waiting for you!

L’événement Marché aux sapins Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar