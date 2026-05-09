AGENDA · Colmar
Marché aux sapins Colmar
vendredi 27 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Marché aux sapins
Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-11-27
Arbres et décorations de Noël vous y attendent !
Le marché des sapins vous permet de trouver une grande variété d’arbres de Noël. 0 .
Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas trees and decorations are waiting for you!
L’événement Marché aux sapins Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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