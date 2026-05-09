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AGENDA · Colmar

Marché aux sapins Colmar

vendredi 27 novembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Adresse
Parc du Champ de Mars
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Marché aux sapins

Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-11-27

Arbres et décorations de Noël vous y attendent !
Le marché des sapins vous permet de trouver une grande variété d’arbres de Noël. 0  .

Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68  mairie@ville-colmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas trees and decorations are waiting for you!

L’événement Marché aux sapins Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar

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