AGENDA · Wattignies
Marché aux trouvailles, Mairie de Wattignies, Wattignies
mercredi 16 septembre 2026 · Mairie de Wattignies · Wattignies
Informations pratiques
Marché aux trouvailles Mercredi 16 septembre, 15h00 Mairie de Wattignies Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent !
Mairie de Wattignies 306 rue Clémenceau Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent ! créateur marché de créateurs
Ville de Wattignies
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