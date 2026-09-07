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Marché aux trouvailles, Mairie de Wattignies, Wattignies

mercredi 16 septembre 2026 · Mairie de Wattignies · Wattignies

Marché aux trouvailles, Mairie de Wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Mairie de Wattignies
Adresse
306 rue Clémenceau
Ville
59139 Wattignies
Département
Nord

Marché aux trouvailles Mercredi 16 septembre, 15h00 Mairie de Wattignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent !

Mairie de Wattignies 306 rue Clémenceau Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent ! créateur marché de créateurs

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