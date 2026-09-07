Marché aux trouvailles, Mairie de Wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Marché aux trouvailles Mercredi 16 septembre, 15h00 Mairie de Wattignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent !

Mairie de Wattignies 306 rue Clémenceau Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Le traditionnel marché aux trouvailles et ses créateurs vous attendent ! créateur marché de créateurs

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