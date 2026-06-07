Limogne-en-Quercy

Marché aux truffes d’été

Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Les marchés aux paniers s'inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe

Les marchés aux paniers s'inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe. Les truffes d'été (tuber aestivum) n'ont pas la même valeur culinaire que les truffes noires d'hiver (tuber melanosporum) et leur coût est moindre mais quel régal sur un toast de beurre salé à l'apéritif ou dans une omelette !

Rendez-vous tous les dimanches matin, place d'Occitanie à 10h00 précises !

Pour le marché aux truffes les dates de début et de fin sont données à titre indicatif, le marché se déroule en fonction de la récolte.

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Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 01

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English :

Baskets markets are part of the truffle myth and tradition

L’événement Marché aux truffes d’été Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-07 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie