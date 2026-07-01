Informations pratiques

Séreilhac

Marché bi-mensuel Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Marché bi-mensuel, place de l’Eglise.

Stands présents

– boulanger, O Levain Prince / producteur de légumes, La Marmite et ses mille légumes / producteur oeufs de cailles et de poules, La Ferme des Calinettes, fromages de chèvres Mme Paraud

– 1 dimanche par mois fromages de vaches Mme Claire.

Présence du stand de l’apicultrice Cécile Bécé, Madame Miel , les semaines paires: miel de fleurs sauvages du Limousin, propolis, alcoolat de Propolis, wraps en cire, roll on SOS Spots. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33

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English : Marché bi-mensuel Séreilhac

L’événement Marché bi-mensuel Séreilhac Séreilhac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Val de Vienne