Marché bi-mensuel Séreilhac Séreilhac
dimanche 26 juillet 2026 · Séreilhac
Informations pratiques
Séreilhac
Marché bi-mensuel Séreilhac
Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Marché bi-mensuel, place de l’Eglise.
Stands présents
– boulanger, O Levain Prince / producteur de légumes, La Marmite et ses mille légumes / producteur oeufs de cailles et de poules, La Ferme des Calinettes, fromages de chèvres Mme Paraud
– 1 dimanche par mois fromages de vaches Mme Claire.
Présence du stand de l’apicultrice Cécile Bécé, Madame Miel , les semaines paires: miel de fleurs sauvages du Limousin, propolis, alcoolat de Propolis, wraps en cire, roll on SOS Spots. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33
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English : Marché bi-mensuel Séreilhac
L’événement Marché bi-mensuel Séreilhac Séreilhac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Val de Vienne
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