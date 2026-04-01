Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes Villefranche-de-Rouergue
Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes Villefranche-de-Rouergue dimanche 26 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
14h atelier de fabrication des pancartes (au kiosque, place St Jean).
Départ de la marche à 15h.
Étapes
Place de la Liberté et quartier du Tricot pause en chansons
Place Notre-Dame temps de recueillement
Place St Jean Lectures de textes et prises de parole.
Tenue blanche et/ou violette suggérée.
Les personnes souhaitant propser un texte peuvent l’envoyer à a.nous.toutes.12@gmail.com .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie a.nous.toutes.12@gmail.com
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English :
L’événement Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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