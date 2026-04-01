Villefranche-de-Rouergue

Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

14h atelier de fabrication des pancartes (au kiosque, place St Jean).

Départ de la marche à 15h.

Étapes

Place de la Liberté et quartier du Tricot pause en chansons

Place Notre-Dame temps de recueillement

Place St Jean Lectures de textes et prises de parole.

Tenue blanche et/ou violette suggérée.

Les personnes souhaitant propser un texte peuvent l’envoyer à a.nous.toutes.12@gmail.com .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie a.nous.toutes.12@gmail.com

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English :

L’événement Marche Blanche contre les féminicides et les violences faites aux femmes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)