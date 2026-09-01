Marche Course Rose Mairie de Lignerolles Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Marche Course Rose

Mairie de Lignerolles LIGNEROLLES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Judo Club de Tourouvre et les badistes de l’étoile et la ligne vous invitent à sa marche/course Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Rdv 14h départ 15h. Inscription en ligne via Hello Asso (voir Qrcode) ou sur place.

Collation offerte à tous les participants à l’arrivée. Venez en rose pour encourager et soutenir la cause.

L’intégralité des dons et bénéfices seront reversés à la ligne contre le cancer. .

Mairie de Lignerolles LIGNEROLLES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 32 43 77 41

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English : Marche Course Rose

L’événement Marche Course Rose Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche