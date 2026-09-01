Marche Course Rose Mairie de Lignerolles Tourouvre au Perche
samedi 26 septembre 2026 · Mairie de Lignerolles · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Marche Course Rose
Mairie de Lignerolles LIGNEROLLES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Judo Club de Tourouvre et les badistes de l’étoile et la ligne vous invitent à sa marche/course Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Rdv 14h départ 15h. Inscription en ligne via Hello Asso (voir Qrcode) ou sur place.
Collation offerte à tous les participants à l’arrivée. Venez en rose pour encourager et soutenir la cause.
L’intégralité des dons et bénéfices seront reversés à la ligne contre le cancer. .
Mairie de Lignerolles LIGNEROLLES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 32 43 77 41
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English : Marche Course Rose
L’événement Marche Course Rose Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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