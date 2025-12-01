Marché d’artisanes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Marché d’artisanes (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24 2026-01-25

LES ARTISANES

Karine Addama Créations MACRAMÉ

Aude Soves Deir Rorge LINOGRAVURE ET CURIOSITÉS

Christine CÉRAMIQUE, NÉRIAGES ET TERRES MÊLÉES

Valérie Fabrique du Bois Vignaud SAVONNERIE

Claire Le Boudoir de Mélusine TABLEAUX À COLORIER ET BROCHES

Bérangère Les Dames d’Abord BIJOUX ET ACCESSOIRES EN CUIR ET TISSU

Pauline Madam’ Bonjour ABAT-JOURS, LUMINAIRES

Jennyfer M’zelle Nenuph PRODUITS ISSUS DES PLANTES MÉDICINALES

Ateliers: BAUME D’HIVER Samedi de 14h30 à 16h

Avec Jennyfer / 15 €

MACRAMÉ Samedi de 16h30 à 17h30

Avec Karine / 15 €

LINOGRAVURE Dimanche de 10h30 à 12h

Avec Aude / 12 € / À partir de 7 ans

PHOTOPHORE Dimanche de 14h30 à 15h45

Avec Pauline / 20 € / À partir de 8 ans

PIN’S CŒUR EN FEUTRINE Dimanche de 16h à 17h

Avec Claire / 10 €

Buvette Petite restauration Tombola .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

