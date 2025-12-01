Marché d’artisanes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Marché d’artisanes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 24 janvier 2026.
Marché d’artisanes (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
LES ARTISANES
Karine Addama Créations MACRAMÉ
Aude Soves Deir Rorge LINOGRAVURE ET CURIOSITÉS
Christine CÉRAMIQUE, NÉRIAGES ET TERRES MÊLÉES
Valérie Fabrique du Bois Vignaud SAVONNERIE
Claire Le Boudoir de Mélusine TABLEAUX À COLORIER ET BROCHES
Bérangère Les Dames d’Abord BIJOUX ET ACCESSOIRES EN CUIR ET TISSU
Pauline Madam’ Bonjour ABAT-JOURS, LUMINAIRES
Jennyfer M’zelle Nenuph PRODUITS ISSUS DES PLANTES MÉDICINALES
Ateliers: BAUME D’HIVER Samedi de 14h30 à 16h
Avec Jennyfer / 15 €
MACRAMÉ Samedi de 16h30 à 17h30
Avec Karine / 15 €
LINOGRAVURE Dimanche de 10h30 à 12h
Avec Aude / 12 € / À partir de 7 ans
PHOTOPHORE Dimanche de 14h30 à 15h45
Avec Pauline / 20 € / À partir de 8 ans
PIN’S CŒUR EN FEUTRINE Dimanche de 16h à 17h
Avec Claire / 10 €
Buvette Petite restauration Tombola .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org
English : Marché d’artisanes (Centre Culturel)
L’événement Marché d’artisanes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-28 par Corrèze Tourisme