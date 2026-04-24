Neuilly-en-Sancerre

Marché d’Artisans

Neuilly-en-Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vivez une immersion au cœur des savoir-faire à Neuilly-en-Sancerre. Ce marché d’artisans d’art réunit 28 exposants pour des démonstrations partagées, des pièces uniques et des échanges passionnants.

Le village de Neuilly-en-Sancerre s’anime le temps d’un week-end dédié à l’artisanat d’art. Avec 28 exposants présents, cet événement met en lumière une grande diversité de métiers poterie, céramique, vannerie, forge, tournage sur bois, taille de pierre ou encore maroquinerie. Les visiteurs peuvent admirer des démonstrations techniques et acquérir des créations originales en cuir, métal, textile et bois.

Une tombola est organisée le dimanche à 18h, mettant en jeu des pièces de potiers d’une valeur de 150€. Pour agrémenter votre visite, un espace restauration propose des produits locaux.

Entrée gratuite. Rendez-vous les 9 et 10 mai aux Girardins pour célébrer le geste et la matière. .

Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 90 95

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English :

Immerse yourself in the heart of know-how at Neuilly-en-Sancerre. This arts and crafts market brings together 28 exhibitors for shared demonstrations, unique pieces and fascinating exchanges.

L’événement Marché d’Artisans Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES