Marché d’automne chez le vigneron Châtenois
dimanche 18 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Marché d’automne chez le vigneron
27a rue des Goumiers Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Marché d’automne avec stands d’artisans et de producteurs
Le marché d’automne aura lieu dans la cour, présence d’artisans et de producteurs. 0 .
27a rue des Goumiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 29 19 14 mgoettelmann@wanadoo.fr
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English :
Autumn market with artisan and producer stalls
L’événement Marché d’automne chez le vigneron Châtenois a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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