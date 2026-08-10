Informations pratiques

Châtenois

Marché d’automne chez le vigneron

27a rue des Goumiers Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Marché d’automne avec stands d’artisans et de producteurs

Le marché d’automne aura lieu dans la cour, présence d’artisans et de producteurs. 0 .

27a rue des Goumiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 29 19 14 mgoettelmann@wanadoo.fr

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English :

Autumn market with artisan and producer stalls

L’événement Marché d’automne chez le vigneron Châtenois a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme