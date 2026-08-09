Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins
lundi 5 octobre 2026 · Plaimpied-Givaudins
Informations pratiques
Plaimpied-Givaudins
Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins
D46 Plaimpied-Givaudins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-05 18:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Une escapade automnale pleine de saveurs et de découvertes à Plaimpied-Givaudins !
Profitez d’une agréable sortie d’automne pour découvrir le Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins, organisé par Créajolie.
Flânez parmi les stands, échangez avec les exposants et laissez-vous séduire par les couleurs et les saveurs de la saison. Une belle occasion de visiter Plaimpied-Givaudins et de profiter d’un moment convivial, en famille ou entre amis. .
D46 Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 58 39 75 41
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English :
An autumn getaway full of flavors and discoveries in Plaimpied-Givaudins!
L’événement Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-08-09 par OT BOURGES
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