Informations pratiques

Plaimpied-Givaudins

Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins

D46 Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:00:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Une escapade automnale pleine de saveurs et de découvertes à Plaimpied-Givaudins !

Profitez d’une agréable sortie d’automne pour découvrir le Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins, organisé par Créajolie.

Flânez parmi les stands, échangez avec les exposants et laissez-vous séduire par les couleurs et les saveurs de la saison. Une belle occasion de visiter Plaimpied-Givaudins et de profiter d’un moment convivial, en famille ou entre amis. .

D46 Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 58 39 75 41

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English :

An autumn getaway full of flavors and discoveries in Plaimpied-Givaudins!

L’événement Marché d’Automne de Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-08-09 par OT BOURGES