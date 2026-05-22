Chalais

Marché de Chalais

Place de l’Eglise Chalais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03

Les marchés du terroir garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange.

Les visiteurs pourront faire leurs achats de produits fermiers et pourront y profiter d’une agréable soirée dans un cadre chaleureux à proximité de l’église, autour de tablées. Près de 10 producteurs vous attendent pour vous faire déguster leurs produits et plats préparés.

Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porc, du bœuf, des fromages de chèvres, des miels et pains d’épices, des vins de Valençay et Reuilly, des bières, et encore beaucoup d’autres produits succulents et locaux. .

Place de l’Eglise Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 63

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English :

The Country Producers’ Markets guarantee products directly from the producer to the consumer with the added bonus of conviviality and exchange.

L’événement Marché de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne