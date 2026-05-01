Marché de créateur Voila vé Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Marché de créateur

Samedi 9 mai 2026 de 11h à 21h. Voila vé 100 boulevard Chave Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Marché fête son deuxième anniversaire. C’est l’occasion parfaite de découvrir et de soutenir des artisans de la région, pour faire des cadeaux ou se faire plaisir dans une atmosphère conviviale.

C’est le retour du Marché !



Après une deuxième année plus que réussie, venez retrouver de nombreux créateurs pour cette 8e édition du marché, et souffler nos bougies pour fêter nos deux ans !



Le programme de la journée sera complet ! De quoi s’en mettre plein les mirettes avec les créations

des 19 artistes et artisans présents qui n’attendent plus que vous. Prenez aussi le temps de déguster

un bon verre de vin et de grignoter quelques petites tapas, tout en écoutant nos DJ rythmer votre visite avec une setlist sur mesure. Et pourquoi ne pas finir votre visite par un tatouage ? Ou encore une superbe pose de strass dentaire ? De quoi garder un souvenir de ce moment inoubliable !



Le Marché, c’est l’événement incontournable pour faire votre bonheur, et celui des créateurs.

Chacun de vos achats permettra d’encourager des créateurs locaux. Entre illustrations, céramiques, objets, créations florales, mais aussi bijoux et accessoires, vous serez certains de faire des trouvailles inédites qui vous correspondent, à s’offrir ou à offrir.



L’événement idéal pour rencontrer des créateurs de la région, faire des cadeaux éthiques et locaux, discuter, danser, manger, rire, et partager. .

Voila vé 100 boulevard Chave Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lemarche.marseille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Market is celebrating its second anniversary. It’s the perfect opportunity to discover and support local artisans, make gifts or treat yourself in a friendly atmosphere.

L’événement Marché de créateur Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille