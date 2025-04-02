Marché de créateurs au jardin Atelier TEHEF Cosne-Cours-sur-Loire

Marché de créateurs au jardin

Atelier TEHEF 16 Rue Lafayette Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Les 23, 24 et 25 mai aura lieu un marché de créateurs autour de l’atelier TEHEF (au 16 rue Lafayette).

L’occasion de découvrir et rencontrer de nouveaux artistes et artisans d’art locaux pendant 3 belles journées dans le jardin de l’atelier.

Les exposants présenteront leurs créations et proposeront des démonstrations ou ateliers pratiques.

Artistes et visiteurs sont invités à se réunir à 13h pour partager un pique-nique participatif où chacun peut apporter un petit quelque chose, une spécialité, un recette de grand-mère ou même un menu étoilé à partager avec les convives. Entrée libre de 10h à 18h.

Buvette et En-cas au cas où !

Bientôt la liste des artistes et créateurs participants ! .

Atelier TEHEF 16 Rue Lafayette Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesennievre@gmail.com

