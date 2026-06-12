MARCHÉ DE CRÉATEURS MIROIR MIROIR QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS Toulouse
MARCHÉ DE CRÉATEURS MIROIR MIROIR QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS Toulouse dimanche 28 juin 2026.
Toulouse
MARCHÉ DE CRÉATEURS MIROIR MIROIR
QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS 90 Boulevard Silvio Trentin Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
En parallèle de l’exposition, découvrez 15 créateurs d’arts, de bijoux …
Portée par l’association Sozinho, cette expérience place les artistes au centre d’un parcours artistique immersif et éphémère déployé dans trois maisons du quartier Barrière de Paris.
Ces maisons se transforment en espaces de création et d’expérimentation, offrant aux artistes le temps et la liberté nécessaires pour concevoir des œuvres immersives et accessibles.
Deux d’entre elles accueillent des expositions immersives, chacune dédiée à un artiste. Imer y présente une installation mêlant peinture, scénographie et détournement d’objets, vous plongeant dans l’atmosphère d’une maison de maître abandonnée. Xano propose quant à lui un cabinet des curiosités interactif et numérique, associant lumière, son et dispositifs sensibles qui s’animent au contact des visiteurs, plaçant l’interaction au cœur du parcours. La troisième maison est dédiée à la fabrication collective, aux ateliers pédagogiques et à un espace de vente, favorisant les temps de rencontre, de transmission et de partage entre les artistes et vous.
Chaque exposition occupe une maison entière, permettant au public de passer d’un univers à l’autre sans imposer de lecture unique. Les œuvres sont pensées pour être explorées, activées et vécues.
Bon à savoir Visite guidée le samedi sur réservation de 11h à 12h15. .
QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS 90 Boulevard Silvio Trentin Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@miroir-miroir-toulouse.com
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English :
Alongside the exhibition, discover 15 art and jewelry designers …
L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS MIROIR MIROIR Toulouse a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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