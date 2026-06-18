Pau

Marché de fruits et légumes Albert 1er

Place Albert 1er Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Une douzaine de revendeurs exclusivement de fruits et légumes s’installent place Albert 1er pour vous accueillir tous les samedis matins de 8h à 13h (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier) .

Place Albert 1er Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80

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English : Marché de fruits et légumes Albert 1er

L’événement Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau