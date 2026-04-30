Marché de Gevry Gevry
Marché de Gevry Gevry dimanche 23 août 2026.
Gevry
Marché de Gevry
Centre du village Gevry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Produits locaux Artisanat Gourmandises Animations .
Centre du village Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 62 29 07
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English : Marché de Gevry
L’événement Marché de Gevry Gevry a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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