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Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau

samedi 19 septembre 2026 · Place du Foirail · Pau

Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Foirail
Adresse
Place du Foirail, 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Marché de la Céramique Pau – édition #3 19 et 20 septembre Place du Foirail Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Marché de la céramique de Pau

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 19h, place du Foirail.

La troisième édition du Marché de la céramique de Pau réunit 35 céramistes professionnels venus de la région et d’ailleurs.
Partez à leur rencontre et découvrez la diversité de leurs créations façonnées à la main : arts de la table, objets décoratifs, sculptures, pièces uniques et petites séries.
Tout au long du week-end, des animations gratuites et des démonstrations vous permettront de découvrir l’univers de la céramique.
Entrée libre. Tout public. Accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite.
Événement organisé par le Collectif 1280, association paloise de céramistes professionnels.

Plus d’informations : www.collectif1280.com
Instagram : @collectif1280

Place du Foirail Place du Foirail, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.collectif1280.com »}]
MARCHÉ DE LA CÉRAMIQUE DE PAU

©Simon Landrien

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