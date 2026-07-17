Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Place du Foirail · Pau
Informations pratiques
Marché de la Céramique Pau – édition #3 19 et 20 septembre Place du Foirail Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Marché de la céramique de Pau
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 19h, place du Foirail.
La troisième édition du Marché de la céramique de Pau réunit 35 céramistes professionnels venus de la région et d’ailleurs.
Partez à leur rencontre et découvrez la diversité de leurs créations façonnées à la main : arts de la table, objets décoratifs, sculptures, pièces uniques et petites séries.
Tout au long du week-end, des animations gratuites et des démonstrations vous permettront de découvrir l’univers de la céramique.
Entrée libre. Tout public. Accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite.
Événement organisé par le Collectif 1280, association paloise de céramistes professionnels.
Plus d’informations : www.collectif1280.com
Instagram : @collectif1280
Place du Foirail Place du Foirail, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.collectif1280.com »}]
MARCHÉ DE LA CÉRAMIQUE DE PAU
©Simon Landrien
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