Marché de la Céramique Pau – édition #3, Place du Foirail, Pau

Informations pratiques

Marché de la Céramique Pau – édition #3 19 et 20 septembre Place du Foirail Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Marché de la céramique de Pau

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 19h, place du Foirail.

La troisième édition du Marché de la céramique de Pau réunit 35 céramistes professionnels venus de la région et d’ailleurs.

Partez à leur rencontre et découvrez la diversité de leurs créations façonnées à la main : arts de la table, objets décoratifs, sculptures, pièces uniques et petites séries.

Tout au long du week-end, des animations gratuites et des démonstrations vous permettront de découvrir l’univers de la céramique.

Entrée libre. Tout public. Accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite.

Événement organisé par le Collectif 1280, association paloise de céramistes professionnels.

Plus d’informations : www.collectif1280.com

Instagram : @collectif1280

Place du Foirail Place du Foirail, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.collectif1280.com »}]

MARCHÉ DE LA CÉRAMIQUE DE PAU

©Simon Landrien