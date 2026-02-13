Marché de la Rouvre le moulin Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre

Marché de la Rouvre

le moulin Ségrie-Fontaine BREEL Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Les 14 juillet à la Maison du Paysage et le 15 août à la Roche d’Oëtre, venez découvrir les Marchés de la Rouvre.

Marché de producteurs locaux, animations, ateliers, concert et restauration sur place.

Consommez local, partagez un moment convivial et retrouvez-vous au cœur de la nature. .

le moulin Ségrie-Fontaine BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de la Rouvre

L’événement Marché de la Rouvre Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-13 par Flers agglo