Marché de la Rouvre le moulin Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre

Marché de la Rouvre
le moulin Ségrie-Fontaine BREEL Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 22:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Les 14 juillet à la Maison du Paysage et le 15 août à la Roche d’Oëtre, venez découvrir les Marchés de la Rouvre.
Marché de producteurs locaux, animations, ateliers, concert et restauration sur place.
Consommez local, partagez un moment convivial et retrouvez-vous au cœur de la nature. .
le moulin Ségrie-Fontaine BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr
English : Marché de la Rouvre
