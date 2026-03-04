Marché de la Rouvre, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Marché de la Rouvre Mardi 14 juillet, 14h30 Maison du Paysage Orne

Gratuit. En libre accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T21:00:00+02:00

Le 14 juillet à la Maison du Paysage et le 15 août à la Roche d’Oëtre, venez découvrir les Marchés de la Rouvre.

Marché de producteurs locaux, animations, ateliers, concert et restauration sur place.

Consommez local, partagez un moment convivial et retrouvez-vous au cœur de la nature.

Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Manon jean