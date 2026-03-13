Informations pratiques

Lapoutroie

Marche de l’Amazone

Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 11:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Sur les chemins de la Tour du Faudé, participez à la 4e édition de la marche de l’Amazone, au profit de la lutte contre le cancer. Deux parcours de 10km et un de 5km.

Venez participer à la Marche de l’Amazone organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Les bénéfices de cet évènement familial seront reversés intégralement à la Ligue contre le cancer afin de financer la recherche.

3 parcours vous sont proposés

10 km au départ de la Mairie de Lapoutroie à 9h30 pour rejoindre la Tour du Faudé et revenir au point de départ.

10 km au départ de la Mairie d’Orbey à 9h30 pour rejoindre la Tour du Faudé et revenir au point de départ.

5 km au départ du site du Faudé à 11h pour faire l’aller-retour jusqu’à la Tour du Faudé.

Merci de vous présenter à 9h pour les départs des 10km et à 10h pour le 5km.

La buvette est assurée par le comité des fêtes et la petite restauration par l’équipe d’ Orbey Animation.

De 10h30 à 11h, les organisateurs vous proposent une initiation à la zumba sur le site du faudé.

Possibilité de s’inscrire en ligne et sur place le jour même, achat des tee shirts selon disponibilité.

Les tee shirts peuvent être retirés le 16/10 au cinéma le cercle de Orbey de 19h45 à 20h30, le 18/10 de 9h à 9h30 aux mairies de Orbey ou Lapoutroie (en fonction du départ choisi) ou sur le site du faudé le 18/10 à partir de10h.

Les trois marches empruntent des sentiers qui ne sont pas confortables pour les poussettes ou les fauteuils roulants. .

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07 mairie@orbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the paths of the Tour du Faudé, take part in the 4th edition of the Amazon walk, in aid of the fight against cancer. Two courses of 10km and one of 5km.

L’événement Marche de l’Amazone Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg