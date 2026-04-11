Marché de l’Artisanat 2026 Nancy
Marché de l’Artisanat 2026 Nancy samedi 2 mai 2026.
Nancy
Marché de l’Artisanat 2026
Place Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05
L’association de soutien aux métiers d’art ASMA organise chaque année, depuis quatre ans, un marché de l’artisanat dédié à la fabrication française et locale. L’objectif est de faire connaître et découvrir aux visiteurs les différents artisans locaux ainsi que leurs métiers.
Un événement dédié aux artisans des métiers locaux, pour qui il s’agit d’une activité professionnelle. Une exposition-vente destinée aux amateurs d’artisanat d’art. Un samedi par mois, d’avril à septembre, à l’exception du mois d’août. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les collections des artisans locaux.
Pour participer, inscription par mailTout public
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Place Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 63 19 22 signaturefaitmain@gmail.com
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English :
Every year for the past four years, the ASMA arts and crafts support association has organized a crafts market dedicated to French and local products. The aim is to introduce visitors to the various local craftsmen and their trades.
An event dedicated to local craftspeople, for whom this is a professional activity. An exhibition and sale aimed at arts and crafts enthusiasts. One Saturday a month from April to September, with the exception of August. An unmissable opportunity to discover the collections of local artisans.
To participate, please register by e-mail
L’événement Marché de l’Artisanat 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-04-05 par DESTINATION NANCY
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