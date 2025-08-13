Visite Libre Basilique Saint-Epvre Nancy
Visite Libre Basilique Saint-Epvre Nancy mercredi 13 août 2025.
Visite Libre Basilique Saint-Epvre
Place Saint-Epvre Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-08-13 14:30:00
fin : 2025-08-16 16:30:00
Date(s) :
2025-08-13 2025-08-16
Déambulation libre au sein de la Basilique.
Ces horaires de visites varient de semaine en semaine en fonction des disponibilités des bénévoles qui assurent ce service.Tout public
0 .
Place Saint-Epvre Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 19 00 86
English :
Wander freely around the Basilica.
Visiting times vary from week to week, depending on the availability of the volunteers who provide this service.
German :
Freies Umherwandern innerhalb der Basilika.
Diese Besuchszeiten variieren von Woche zu Woche je nach Verfügbarkeit der Freiwilligen, die diesen Service anbieten.
Italiano :
Passeggiata libera intorno alla Basilica.
Gli orari di visita variano di settimana in settimana, a seconda della disponibilità dei volontari che prestano questo servizio.
Espanol :
Paseo libre por la Basílica.
Los horarios de visita varían de una semana a otra, en función de la disponibilidad de los voluntarios que prestan este servicio.
L’événement Visite Libre Basilique Saint-Epvre Nancy a été mis à jour le 2025-08-11 par DESTINATION NANCY