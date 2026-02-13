Port-des-Barques

Marché de l’artisanat charentais

Square Saint-Bonnet Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché de l’Artisanat Charentais

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Square Saint-Bonnet Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 50 72 75 laserms3d@gmail.com

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English : Charente Craft Market

Charente Craft Market

L’événement Marché de l’artisanat charentais Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan