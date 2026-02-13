Marché de l’artisanat charentais Port-des-Barques
Marché de l’artisanat charentais Port-des-Barques dimanche 7 juin 2026.
Port-des-Barques
Marché de l’artisanat charentais
Square Saint-Bonnet Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché de l’Artisanat Charentais
.
Square Saint-Bonnet Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 50 72 75 laserms3d@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Charente Craft Market
Charente Craft Market
L’événement Marché de l’artisanat charentais Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Port-des-Barques (Charente-Maritime)
- Recycler les cheveux pour dépoluer l’eau boulevard de La Charente Port-des-Barques 22 mai 2026
- Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques Ecomusée Port des Barques Port-des-Barques 23 mai 2026
- 6ème salon des créateurs route des Anses Port-des-Barques 30 mai 2026
- Spectacle de danse AGDMM route des Anses Port-des-Barques 13 juin 2026
- Concert Chants grégoriens Chapelle Port-des-Barques 13 juin 2026