Marché de l’Avent Guémar
samedi 28 novembre 2026 · Guémar
Informations pratiques
Guémar
Marché de l’Avent
Place de la Mairie Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 08:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Envie de donner un esprit de Noël à votre intérieur ? Vous trouverez tout ce qu’il faut pour décorer votre maison à l’occasion de ce marché de l’avent.
Marché de l’Avent de Guémar exposition et vente de couronnes, d’arrangements et de décorations de Noël. Venez donner à votre intérieur cette âme de Noël si particulière à l’Alsace. 0 .
Place de la Mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 85 23 association.alec@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to add a little Christmas spirit to your home? You’ll find everything you need to decorate your home at this Advent Market.
L’événement Marché de l’Avent Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Guémar (Haut-Rhin)
- Journée carpes frites Guémar 27 septembre 2026
- Soirée vin nouveau Guémar 10 octobre 2026
- Bourse aux jouets et vêtements Guémar 11 octobre 2026
- Exposition des Talents Guémariens Guémar 17 octobre 2026
- Concert des 80 ans de la Musique Espérance Guémar 7 novembre 2026