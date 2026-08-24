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AGENDA · Guémar

Marché de l’Avent Guémar

samedi 28 novembre 2026 · Guémar

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
68970 Guémar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Guémar

Marché de l’Avent

Place de la Mairie Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 08:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Envie de donner un esprit de Noël à votre intérieur ? Vous trouverez tout ce qu’il faut pour décorer votre maison à l’occasion de ce marché de l’avent.
Marché de l’Avent de Guémar exposition et vente de couronnes, d’arrangements et de décorations de Noël. Venez donner à votre intérieur cette âme de Noël si particulière à l’Alsace. 0  .

Place de la Mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 85 23  association.alec@hotmail.fr

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English :

Want to add a little Christmas spirit to your home? You’ll find everything you need to decorate your home at this Advent Market.

L’événement Marché de l’Avent Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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