Informations pratiques

Ribeauvillé

Marché de l’Avent

13-15 rue du Château Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

Pour patienter avant Noël, les bénévoles de l’association ‘Les seignors de Cadiseho’ proposent un marché de l’Avent avec de nombreuses gourmandises à vendre vin chaud, pâtisseries et autres douceurs…

L’association des bénévoles Les Seignors de Cadiseho organise son traditionnel Marché de l’Avent.

Des décorations de Noël réalisées par les résidents et les bénévoles seront mises en ventes dans les locaux de l’Ehpad de même que des pâtisseries, boissons chaudes et vin chaud.

Les bénéfices de ces ventes seront destinés au bien-être des résidents animations, jeux, sorties, prestations d’intervenants extérieurs telles que chorales, musiciens, visites animalières etc. 0 .

13-15 rue du Château Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 78 09 78 cadiseho@hopital-ribeauville.fr

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English :

The volunteers of the ‘Les seignors de Cadiseho’ association have organized an Advent market with a wide range of treats for sale: mulled wine, pastries and other sweets…

L’événement Marché de l’Avent Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr