Marché de Moulicent Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages

Longny les Villages

Marché de Moulicent

Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marché proposé par la commune de Moulicent.

Infos à venir. .

Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 86 58 73 16

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English : Marché de Moulicent

L’événement Marché de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche