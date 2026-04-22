Marché de Moulicent Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages
Marché de Moulicent Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages dimanche 4 octobre 2026.
Longny les Villages
Marché de Moulicent
Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marché proposé par la commune de Moulicent.
Infos à venir. .
Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 86 58 73 16
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English : Marché de Moulicent
L’événement Marché de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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