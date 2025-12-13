Marché de Noël à Pompadour Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Marché de Noël à Pompadour
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marroniers Arnac-Pompadour Corrèze
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Marché de Noël couvert et en plein air sur le stade équestre du Puy-Marmont
Nombreux exposants producteurs locaux et artisans
Nombreuses animations balade à poney, balade en calèche, jeux en bois…
Buvette et restauration sur place. .
