Marché de Noël Arc Lès Gray rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Marché de Noël Arc Lès Gray

rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Magie de Noël, illuminations , 3 jours féériques à la Halle PERREY

Grande exposition d’artisans et créateurs

Vous y trouverez des gourmandises de Noël, produits régionaux ou artisanaux, jolis cadeaux…

Restaurations aux saveurs de Noël

Les animations sont gratuites pour les enfants Manège d’antan et autres, balade en calèche avec le Père Noël. .

rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 mairie@arc-les-gray.com

English : Marché de Noël Arc Lès Gray

