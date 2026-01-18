Marché de Noël Arc Lès Gray rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Marché de Noël Arc Lès Gray rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray vendredi 27 novembre 2026.
Marché de Noël Arc Lès Gray
rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
Magie de Noël, illuminations , 3 jours féériques à la Halle PERREY
Grande exposition d’artisans et créateurs
Vous y trouverez des gourmandises de Noël, produits régionaux ou artisanaux, jolis cadeaux…
Restaurations aux saveurs de Noël
Les animations sont gratuites pour les enfants Manège d’antan et autres, balade en calèche avec le Père Noël. .
rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 mairie@arc-les-gray.com
English : Marché de Noël Arc Lès Gray
