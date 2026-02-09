Marché de Noël Athée-sur-Cher
Marché de Noël Athée-sur-Cher dimanche 6 décembre 2026.
Athée-sur-Cher
Marché de Noël
Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël le 6 décembre 2026 à la salle des fêtes René Bessé à Athée sur Cher. Entrée gratuite.
Marché de Noël le 6 décembre 2026 à la salle des fêtes René Bessé à Athée sur Cher. Entrée gratuite. .
Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09
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English :
Christmas market on Sunday December 7 at the Salle des fêtes René Bessé and Square des anciens combattants in Athée sur Cher. Free admission from 10am to 6pm. Numerous exhibitors, gourmet market, entertainment, tombola, photo with Santa Claus, children’s show and choir at 10am and 4pm.
L’événement Marché de Noël Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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